Andrey Santos - Daniel RAMALHO/VASCO

Andrey SantosDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 25/11/2022 15:20

Rio - Principal revelação do Vasco, Andrey Santos, de 18 anos, vem sendo observado por muitos clubes do exterior. E de acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, especializado no mercado de transferência, o Newcastle estaria disposto a desembolsar até 40 milhões de euros (cerca de R$ 222 milhões) pelo brasileiro.

Outros clubes importantes como PSG e Barcelona também estariam observando Andrey Santos. O jove renovou recentemente o seu contrato com o Vasco até 2027. Muito assediado é bem possível que o jovem não emplaque a próxima temporada em São Januário. O jovem, de 18 anos, fez sua estreia como profissional em 2022.

Em seu primeiro ano na equipe principal do Vasco, Andrey Santos entrou em campo em 36 jogos e fez oito gols, sendo um dos principais destaques do clube carioca na caminha do acesso para a Série A. O volante é considerado uma das maiores revelações da história da base vascaína.