Andrey Santos foi um dos principais nome do Vasco em 2022 - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 29/11/2022 12:46

Rio - Um dos pilares do Vasco, o jovem Andrey Santos tem seu rumo encaminhado à Europa. Antes, o volante era alvo principalmente do Barcelona, mas, segundo o jornal "Sport", da Espanha, o Newcastle, da Inglaterra, estaria mais perto de levar o jogador, de 18 anos, para o futebol do Velho Continente.

Além de ter se prontificado a arcar com a multa de 40 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) para levar Andrey à Premier League, o Newcastle tem uma boa relação com os empresários do jovem, Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian. Os agentes também tratam da carreira de Bruno Guimarães, jogador do Newcastle, e que atua pela seleção brasileira na Copa do Catar. A situação financeira ruim do Barcelona também dá vantagem ao time da Inglaterra.

Além disso, o Vasco aceitou a possibilidade de abaixar o valor pela venda de Andrey, caso o Newcastle cedesse o jogador até o meio de 2023. Assim, o jovem viajaria para a Inglaterra em junho, quando termina a temporada europeia, e já iniciaria uma nova jornada em pré-temporada. O clube inglês aceitou as condições, segundo o veículo espanhol.

Joia do Vasco, Andrey é tratado com uma das esperanças para o clube no futuro, sendo atuando com a camisa cruz-maltina ou rendendo quantias significativas para os cofres em uma provável venda. Aos 18 anos, o volante foi um dos pilares do acesso ao Gigante da Colina à Série A em 2022. Em 37 jogos, ele marcou oito gols.