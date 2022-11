Carlos Palacios ficou fora dos últimos três jogos do Vasco devido a lesão muscular - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 26/11/2022 15:30

Rio - Detido no Chile por ser acusado de ameaçar a esposa, que está grávida, o meia Carlos Palacio, de 22 anos, chegou ao Vasco na temporada atual. O jogador foi a primeira contratação que contou com o aval da 777 Partners. E dentro de campo, o chileno acabou não rendendo o esperado pelo clube carioca.

Para tirá-lo do Internacional, o Vasco desembolsou cerca de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos econômicos do jovem. Apesar disso, Palacios nunca se firmou como titular na Série B, entrou em campo em 24 jogos, fez um gol e deu uma assistência.

A prisão de Palacios teria acontecido na última sexta-feira, de acordo com os jornais chilenos “La Tercera” e "El Dia". Segundo a reportagem, a polícia informou que o jogador foi à casa da esposa buscar o filho de doias anos, e o casal discutiu. Posteriormente, o jogador teria ameaçado matá-la com uma arma.

Palacios utilizou as redes sociais para negar as acusações. "Primeiro quero agradecer a todas as pessoas pela preocupação. Também quero deixar claro que nunca agredi a mãe dos meus filhos. Tudo foi um mal-entendido e já está claro que sou totalmente inocente. Também deixo claro que nunca deixei de cumprir meus deveres como pai para os meus filhos, para todos que falam m... sem saber", disse.

O Vasco afirmou que está acompanhando o caso com atenção e apurando as informações para saber qual decisão irá tomar sobre o assunto. "O Vasco da Gama informa que está acompanhando o episódio envolvendo o atleta Carlos Palácios, ocorrido nesta sexta-feira (25/11), no Chile. Por ora, o Vasco da Gama aguardará informações oficiais da justiça chilena, necessárias para análise dos fatos, e reitera seu compromisso histórico de combate à violência em todos os âmbitos", divulgou.