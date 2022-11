CT Moacyr Barbosa - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 28/11/2022 12:55

Rio - Com desejo de intensificar as obras no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa , o Vasco avalia locais próximos para fazer o início da pré-temporada. A reta final da preparação acontecerá na Flórida, nos Estados Unidos, onde o clube acertou amistosos com o River Plate e Inter de Miami.

As opções avaliadas pelo Vasco no Rio de Janeiro são o Sesc, e Pinheiral, esse no interior do estado. O Vasco também analisa um espaço em Atibaia, em São Paulo. A decisão deverá ser tomada nos próximos dias, quando o diretor executivo de futebol, Paulo Bracks já estiver de volta ao Brasil. O dirigente está na Itália para reuniões com a cúpula esportiva da 777 Partners e deverá retornar na próxima quinta-feira.

Depois de parte da preparação no Brasil, o Vasco irá para a Flórida no meio de janeiro. Nesse período, a equipe vascaína treinará na Florida Blue Training Center e fará os amistosos com River Plate e Inter de Miami, marcados para os dias 17 e 21, no Exploria Stadium, em Orlando.

Com isso, o time principal do Vasco perderá as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, em que o clube tem estreia marcada para o dia 15, contra o Madureira.