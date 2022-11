Dorival Júnior está na mira do Vasco para 2023 - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Rio - Dorival Júnior deixou o Flamengo na última sexta-feira (25), após saber das conversas do Rubro-Negro com Vitor Pereira. O desligamento do treinador de 60 anos acabou repercutindo em São Januário. Isto porque, o nome de Dorival entrou no radar da diretoria do Vasco da Gama, que busca um sucessor para Jorginho.

No momento, tudo é apenas uma possibilidade. A 777 Partners e o Departamento de Futebol do Vasco possuem outros nomes em mente, e, por enquanto, apenas trata o interesse em Dorival como uma oportunidade de mercado. Segundo o "GE", o treinador afirma que não foi procurado pelo Cruz-maltino até o momento.

Para contratar Dorival Júnior, a diretoria do Vasco não terá trabalho fácil. O treinador está muito magoado com a forma em que deixou o Flamengo, e pretende avaliar o cenário antes de aceitar um novo trabalho. O experiente técnico, inclusive, está cotado pra assumir o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar.

Com isso, o Vasco precisaria fazer um grande trabalho de convencimento para contratar o treinador. O projeto do Cruz-maltino para Dorival incluiria um contrato de dois a três anos, além de um projeto sólido, o que garantiria investimento em contratações para o elenco.

Por ora, o Vasco permanece sem treinador. Jorginho deixou o clube no começo de novembro, e, até agora, a diretoria do Cruz-maltino não conseguiu concretizar um acordo com nenhum outro profissional. O argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, chegou a conversar com o Gigante da Colina, mas optou por renovar com o clube do nordeste.