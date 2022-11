Edmundo fez duras críticas a 777 Partners - Reprodução/VascoTV

Edmundo fez duras críticas a 777 PartnersReprodução/VascoTV

Publicado 28/11/2022 17:04

Rio - A 777 Partners foi alvo de questionamentos de Edmundo, ídolo do Vasco. Em vídeo publicado em seu canal no Youtube, o ex-atacante foi sincero ao falar sobre o atual cenário das contratações do clube, destacando a ansiedade dos torcedores por novos jogadores.

"Acho que esse segredo, esse se escondimento aí, eu tô tentando achar uma palavra e não tô achando, que o Luiz Mello Paulo Bracks fizeram, tá deixando o torcedor do Vasco ainda mais aflito. Tenho encontrado torcedores do Vasco na rua e fala assim: “Pô Será que até sexta-feira anuncia o Pedro Raul?” Estou também nessa expectativa. A Copa vai acabar no dia 18 de dezembro, e até lá, os times estão se movimentando e o Vasco não está se movimentando como eu esperava", destacou o ex-jogador.

Edmundo seguiu falando sobre a 777 Partners, e disse que os norte-americanos terão problemas com a torcida do Vasco.

"Eles vão ter problemas aqui no Brasil, porque a torcida foi muito a favor, eu fui muito a favor pelas promessas foram feitas, entendeu? Para ser um espertalhão que vem aqui vender os melhores jogadores ter lucro e não faz nenhum investimento? Desculpa a gente não precisa da 777", finalizou Edmundo.

Desde o final da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama não conseguiu encaminhar a contratação de nenhum jogador. A única negociação feita pelo Cruz-maltino foi com o técnico Juan Pablo Vojvoda. No entanto, o argentino optou por renovar seu contrato com o Fortaleza.