Paulo Bracks, diretor esportivo do VascoDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 29/11/2022 16:57

Rio - Visando reforçar o seu elenco para a disputa da Série A em 2023, o Vasco da Gama demonstrou interesse na contratação do lateral-direito Igor Silva, do Lorient, da França. O Cruzmaltino, inclusive, já possui conversas avançadas com o estafe do jogador. A informação é do jornalista Carlos Berert, do portal Jogada10.

Igor Silva está na mira do Vasco e do Internacional Divulgação/F.C. Lorient

No entanto, o Gigante da Colina terá concorrência na disputa pelo lateral-direito de 26 anos. Isto porque, o Internacional também demonstrou interesse na contratação de Igor Silva. Porém, o clube carioca está um pouco mais avançado nas negociações do que o Colorado.

O Vasco da Gama só irá formalizar uma proposta ao clube francês após o retorno de Paulo Bracks, diretor esportivo do clube, ao Brasil, e após a aprovação da 777 Partners.

Cria da base do Comercial-SP, Igor viveu grande parte da sua carreira na Europa. O jogador passou pelo Asteras Tripoli (Grécia), Olympiakos (Grécia), AEK Laranaca (Chipre), NK Osijek (Croácia) e Lorient (França). Na última temporada, o lateral-direito disputou 28 partidas, não marcou gols e não deu assistência para seus companheiros.