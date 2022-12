Matheus Ribeiro disputou apenas 2 jogos pelo Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 30/11/2022 22:23

O atleta estava em São Januário com contrato de empréstimo válido até o fim de abril de 2023, mas claramente não fazia parte dos planos em São Januário para a próxima temporada.

Muito criticado pela torcida do Gigante da Colina, Matheus chegou ao clube após a lesão de Gabriel Dias e a saída de Weverton durante a temporada. No entanto, realizou apenas dois jogos com a camisa do Vasco e não chegou a ficar nem no banco nos últimos jogos.

Aos 29 anos de idade, Matheus Ribeiro chega ao CRB depois de passar por inúmeras equipes na sua carreira. Revelado pelo Internacional, o jogador passou por Juventude, Athletico Paranaense, Santos e Vasco.