Raniel está fora dos últimos jogos do Vasco no ano - Daniel Ramalho/Vasco

Raniel está fora dos últimos jogos do Vasco no anoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 30/11/2022 22:45

O Vasco anunciou nesta quarta-feira (30) que o atacante Raniel, além de mais quatro jogadores, não terão seus contratos renovados para a temporada de 2023 e deixaram o clube. A saída do centroavante, inclusive, ativa uma dívida junto ao Santos, que detém os direitos do atleta, que prevê o pagamento ao Cruzmaltino de cerca de R$ 6 milhões.

O valor é devido a contratação do lateral-direito Nathan Santos, revelado pelo Vasco, pelo clube paulista. Na negociação, o clube concordou em assumir a dívida do Boavista-POR, então detentor dos direitos do atleta, com o Gigante da Colina.

Quando acertou o empréstimo de Raniel ao Vasco, o Santos propôs um acordo de sanar a dívida caso o clube carioca optasse por permanecer com o atacante após o fim do empréstimo. No entanto, o Gigante da Colina optou por não renovar com o jogador, e a dívida terá que ser paga pela diretoria santista.

Raniel foi o artilheiro do Vasco na temporada, marcando 16 gols ao longo do ano de 2022, mesmo nunca tendo caído nas graças da torcida. Ele ficou marcado pelo gol marcado no empate contra o Sport, na Ilha do Retiro, por 1 a 1.