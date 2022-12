São Januário é a casa do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 02/12/2022 16:34

Rio - Em nota publicada na tarde desta sexta-feira (2), o Vasco da Gama informou que não assinará o contrato de transmissão do Campeonato Carioca por discordar dos termos propostos pela Ferj e sua empresa parceira, a "Brax", e criticou a diretoria do Flamengo por posturas durante o processo de negociação envolvendo os clubes.

O grande ponto de discordância entre os clubes foi o valor assinado com o Flamengo, de R$ 18 milhões, pelos direitos de transmissão do torneio. O Cruzmaltino receberia a metade, assim como o Botafogo. O Fluminense, por sua vez, também discordou e não acenou positivamente para o acordo.

Confira a nota publicada pelo Vasco da Gama

"Depois de confirmar a veracidade de notícias veiculadas nos últimos dias, o Vasco da Gama informa que não assinará o contrato de transmissão do Campeonato Carioca 2023 nos termos apresentados pela FERJ e sua empresa parceira.



Não aceitaremos acordos em que não haja justa e correta distribuição de valores e tomaremos todas as medidas cabíveis, nos âmbitos esportivo e jurídico, para garantir nossos direitos.



O Vasco lamenta profundamente a postura da diretoria do Clube de Regatas do Flamengo, que parece ainda não ter entendido que futebol não se joga sozinho.



Não é a primeira vez que o rival recebe vantagens indevidas nos bastidores. Foi assim, por exemplo, nas inusitadas, seguidas e inexplicáveis prorrogações do acordo temporário de permissão de uso do Maracanã.



Acreditamos que o futebol brasileiro só será sustentável economicamente quando houver clareza e justiça nas negociações, pilares que garantirão a igualdade de condições esportivas e que tornarão perene o interesse do público sobre o espetáculo."