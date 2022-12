Mauricio Barbieri - Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Rio - Em busca de um treinador para assumir a equipe na próxima temporada, o Vasco fez contato com Maurício Barbieri, ex-técnico do Flamengo. Ainda não houve um acerto, mas o nome do comandante se tornou o mais forte para assumir o clube carioca. As informações são do portal "globoesporte.com".

O treinador, de 41 anos, está sem clube desde que deixou o Bragantino no mês passado. De acordo com o site, houve uma primeira conversa com o diretor Paulo Bracks, que retornou nesta quinta ao Brasil, após quase três semanas na Europa.

Barbieri ficou conhecido ao comandar o Flamengo em 2018. Seu último trabalho foi no Bragantino. Em 2021, ele teve seu melhor ano no clube paulista com o vice da Sul-Americana e a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Não repetiu o mesmo sucesso em 2022. O clube chegou a enviar uma proposta para Juan Pablo Vojvoda há algumas semanas, mas o argentino optou por renovar com o Fortaleza.