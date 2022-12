Centro de Treinamento Moacyr Barbosa - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 03/12/2022 14:55

Rio - A cinco dias da reapresentação, elenco do Vasco para a próxima temporada não está 100% definido. Com a saída de muitos jogadores, o clube ainda não anunciou reforços, nem mesmo o novo treinador. Apesar de já ter acordo com o meia Júnior Urso, o Cruzmaltino evita falar em nomes de outros jogadores, mesmo com negociações avançadas.

A expectativa é que novidades sejam divulgadas pelo diretor executivo de futebol, Paulo Bracks, em coletiva de imprensa na próxima terça-feira. O dirigente retornou da Europa, onde estava tratando do planejamento do Vasco para 2023 junto à cúpula da 777 Partners.

VÃO SE REAPRESENTAR

Segundo o portal "globoesporte.com", o único goleiro que vai se reapresentar é Alexander. Ele renovou seu vínculo em agosto por mais três anos. Os laterais Riquelme e Gabriel Dias, que terminaram o ano lesionados, seguem nos planos. Paulo Vitor está emprestado até julho. Edimar, que atingiu meta automática, tem mais um ano de contrato, e a tendência é que se reapresente.

Na zaga, Anderson Conceição atingiu meta de renovação automática e ficará mais uma temporada. Ulisses, Miranda e Zé Vitor, que foram revelados no clube, têm contrato e são aguardados.

Sobre os volantes, apesar do assédio europeu por Andrey, o jovem vai se reapresentar. Yuri atingiu meta de renovação automática e está nos planos. Zé Gabriel tem mais uma temporada com a camisa do Vasco. Além deles, Galarza retorna após empréstimo ao Coritiba.

Os meias Marlon Gomes e Palacios também são aguardados. Eles têm contrato até 2024 e 2025, respectivamente. Os atacantes Figueiredos, Gabriel Pec e Eguinaldo também seguem no clube. Vinicius retorna de empréstimo do Ituano, e Erick está emprestado ao Ypiranga até maio.

DÚVIDAS

O goleiro Thiago Rodrigues, que tem cláusula de renovação automática por causa do acesso, mas foi procurado por outros clubes e deseja uma valorização. Os outros goleiros Halls e Fintelman tem contrato até o fim do mês. O volante Matheus Barbosa teve contato de outros clubes e não deve ficar. O meia Nenê tem contrato até o fim do mês, mas deve renovar por período curto. Já o atacante Alex Teixeira teve seu vínculo expirado nesta semana e não deve se reapresentar sem definir sua situação.

DE SAÍDA

O zagueiro Léo Matos não terá contrato renovado e Matheus Ribeiro acertou com o CRB, enquanto Danilo Boza e Quintero têm vínculo até apenas o fim do mês. O meia Luiz Henrique não terá o empréstimo renovado, assim como Sarrafiore. E os atacante Raniel, Fábio Gomes e Bruno Tubarão tiveram suas saídas anunciadas nesta semana.