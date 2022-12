Paulo Bracks, diretor de futebol do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 07/12/2022 16:11

Rio - O Vasco da Gama pode ter uma importante perda para 2023. Isto porque, segundo o canal "Atenção, Vascaínos!", o volante Yuri Lara recebeu uma proposta "muito boa" e pode deixar o Cruzmaltino no começo do ano que vem.

Yuri Lara pode estar de saída do Vasco em breve Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Ainda segundo o canal, Yuri Lara deve se reunir com seus representantes nesta quarta-feira (7), para ter a primeira conversa visando definir o futuro de sua carreira. Por ter jogado a maior parte de sua carreira no Brasil, o volante vê com bons olhos uma possível transferência para o exterior.

Yuri, no entanto, está junto de Edimar e Thiago Rodrigues na lista dos jogadores com renovação automática no Vasco. Em coletiva realizada na última terça (6), Paulo Bracks, diretor de futebol do Cruzmaltino, afirmou que estes jogadores só deixariam o Gigante da Colina caso queiram, reafirmando, assim, a vontade do clube na extensão dos vínculos.

Aos 28 anos, Yuri Lara foi um dos principais destaques na campanha que terminou no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, o volante, cria da base do Olaria, participou de 40 jogos, e obteve uma média de 76 minutos em campo por partida disputada.