Diretor de futebol do Vasco, Paulo Bracks quer boa parte do elenco formado até abrilDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 06/12/2022 13:21 | Atualizado 06/12/2022 13:23

O Vasco anunciou Mauricio Barbieri como treinador e Abel Braga como o novo diretor técnico e já tem jogadores contratados. Quem garante é o diretor de futebol do clube, Paulo Bracks, que não revelou os nomes em entrevista coletiva nesta terça-feira (6).

"A partir de agora é que vamos anunciar os jogadores, e o Vasco já tem jogadores contratados. Passaremos por uma reformulação e eu quero esse elenco pronto no início de abril. No dia 15 de abril é a estreia da Série A. Queremos ter um grupo 80% ou 90% pronto para isso, com três meses de trabalho do treinador para começar a implementar a filosofia", explicou.



Ainda segundo Bracks, o Vasco busca no mercado jogadores para as 11 posições. Entretanto, esse será o primeiro movimento e o elenco só será fechado na janela do meio do ano. Ele não confirmou os nomes das contratações, mas Júnior Urso, Wellington Rato e Pedro Raul são alguns que negociavam e estavam bem encaminhados.



Além disso, o diretor revelou que o clube fez propostas de renovação a Alex Teixeira e Nenê, e aguarda contato de seus representantes para negociar os termos. Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Edimar e Yuri possuem cláusula de renovação automática nos contratos e permanecem, em princípio.



Entretanto, o tom em relação à permanência de Andrey Santos foi outro. Apesar de contrato, a jovem promessa gera interesse de clubes do exterior e uma saída ao longo de 2023 não é descartada.



"Temos um contrato forte com ele. Ele deve ir para o Sul-Americano sub-20. Eu não tenho como garantir o que vai acontecer. Gostaria muito que ele continuasse no nosso projeto, mas está sendo muito visado. Estamos trabalhando com outros ativos, os que estão aqui, os que virão do sub-20, os reforços... Queremos atletas assim, visados no mercado e que contribuam dentro ou fora de campo", explicou Bracks.