Patrick de Lucca está em negociações avançadas com o Vasco - Felipe Oliveira / EC Bahia

Publicado 07/12/2022 19:30

O Vasco está em negociações avançadas para fechar a contratação do volante Patrick de Lucca, do Bahia. De acordo com o "ge", o jogador de 22 anos possui conversas avançadas com o clube carioca para se tornar um dos reforços para a temporada de 2023.

Em fim de contrato com o Bahia, o atleta optou por assinar com o Vasco, por tempo não revelado, e chegará de graça em São Januário. O atleta passou três temporadas no Bahia.

Revelado pelo Palmeiras, Patrick chegou ao clube baiano em 2020 e foi rapidamente um dos destaques da campanha que evitou o rebaixamento do clube. O jovem, no entanto, teve um fim de passagem criticado pela torcida na campanha que garantiu o retorno para a Série A neste ano.

Ao todo, Patrick de Lucca disputou 57 partidas com a camisa do Bahia, marcando três gols e anotando três assistências pelo Esquadrão de Ferro.