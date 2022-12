Paulo Bracks, diretor de futebol do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 06/12/2022 15:04

Rio - Após anunciar a contratação do técnico Maurício Barbieri, e do diretor técnico Abel Braga, o Vasco volta as suas preocupações para reforçar o elenco para 2023, contratando novos jogadores, mas, especialmente, renovando contrato com alguns nomes do atual elenco. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça (6), Paulo Bracks, diretor de futebol do Cruz-maltino, revelou alguns detalhes da negociação pela extensão dos vínculos de Alex Teixeira e Nenê.

"Alex (Teixeira) o contrato terminou no final de novembro, houve uma procura nossa para a renovação, ainda sem retorno. Hoje ele é um atleta livre, mas eu aguardo o retorno dele e vou respeitar a decisão que for tomada em relação ao Alex. Nenê foi feita uma proposta, e o Nenê quer me encontrar essa semana, acho que é justo, ele estava viajando, foi para a Copa do Mundo, dentro do que a gente entende como perspectiva para o ano que vem, ele é um atleta que contribuiu muito para o nosso acesso, ele precisa receber esse tratamento meu, que é uma conversa pessoal e isso vai acontecer essa semana", disse Bracks.

Paulo Bracks também comentou sobre a situação do volante Andrey Santos. Aos 18 anos, o jogador foi um dos destaques do Vasco no acesso à Série A, e chamou a atenção de diversos clubes ao redor do planeta. O jovem possui contrato com o clube até o final de 2027, e multa rescisória na casa dos 40 milhões de euros (cerca de R$ 219.6 milhões, na cotação atual).

"O mundo todo quer o Andrey, mas ele é do Vasco, tem contrato conosco, um contrato forte, ele deve ir para um Sul-Americano Sub-20, e eu não tenho como garantir o que vai acontecer com ele. Gostaria muito que ficasse conosco, nesse ano, nesse projeto nosso de Série A, mas é um atleta que, na prateleira do mercado, está sendo muito visado. Para isso, a gente trabalha em outros ativos do clube, os que já estão aqui, os que virão do sub-20 e os reforços que vamos trazer. Alguns com esse viéis de ativo, para o Vasco sempre ter atletas valorizados dentro do mercado e que nos entregue tanto dentro quanto fora de campo", finalizou Paulo Bracks.