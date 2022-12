Abel Braga e Mauricio Barbieri no primeiro dia de trabalho no Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 08/12/2022 16:42

Mauricio Barbieri e Abel Braga começaram oficialmente seus trabalhos no Vasco. Nesta quinta-feira (8), ambos foram recepcionados pelo diretor de futebol Paulo Bracks no centro de treinamento Moacyr Barbosa com um kit de boas-vindas e foram apresentados a todos os membros da comissão técnica e funcionários.



Em declaração oficial ao site do Vasco, o novo treinador Mauricio Barbieri falou sobre o início de sua trajetória no Cruzmaltino. O jovem técnico elogiou a história do clube, considerou a pressão do cargo como positiva e manifestou sua satisfação com o novo capítulo de sua carreira.



"Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Agradecer a todos pela recepção. É um prazer e uma satisfação enorme estar aqui. Tenho muita consciência da importância de todos. O Vasco é Gigante, tem uma história imensa e começa agora uma outra trajetória. A expectativa do muro pra fora é muito grande, precisamos estar aptos a atendê-la e tenho certeza que faremos isso.

Encaro essa pressão como positiva. Se já era um clube onde todo mundo gostaria de ter a oportunidade de trabalhar anteriormente, agora ainda mais. Somos privilegiados de estar aqui e com a nossa força e nosso trabalho, entregar os resultados, que tenho certeza que vamos entregar", afirmou.



Abel Braga, novo diretor técnico do Vasco, também comemorou seu retorno ao Gigante da Colina depois de várias passagens como treinador. Em nova função, Abel ressalta a dificuldade do Vasco para garantir o acesso e fala sobre o futuro do Vasco, em nova realidade, para atender as expectativas depositadas.



"Estou muito feliz com esse retorno para o Vasco. Será uma função nova, onde vou tentar dar ao treinador aquilo que eu gostaria que tivessem me dado. O clube vem de um acesso carregado pelo torcedor. Em uma situação completamente diferente da minha última passagem. Agora encontramos um mundo diferente, que tem a ver com o Vasco. Que com certeza, posso garantir ao torcedor. Peço calma. Teremos um treinador jovem, de nível excelente, que vem de um grande trabalho e tenho certeza que atenderemos as expectativas", disse Abel.