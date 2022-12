André Villas-Boas está sem clube desde fevereiro de 2021 - Divulgação/Tottenham

André Villas-Boas está sem clube desde fevereiro de 2021Divulgação/Tottenham

Publicado 08/12/2022 15:30

Rio - Nesta semana, o Vasco da Gama anunciou Mauricio Barbieri como novo treinador do elenco profissional. No entanto, o técnico, que estava sem clube após deixar o Red Bull Bragantino, não foi a primeira opção da diretoria do Cruz-maltino. Segundo o canal "Atenção, Vascaínos!", Paulo Bracks, diretor executivo da SAF, teve uma reunião com André Villas-Boas, na tentativa de convencer o português a comandar o Vasco.

As conversas, no entanto, acabaram não avançando como o planejado, fazendo com que Bracks fosse atrás de outras opções. Villas-Boas está sem clube desde favereiro de 2021, quando deixou o Olympique de Marselha, da França. O treinador, que chegou a ser especulado no Flamengo antes da contratação de Paulo Sousa, vive uma indefinição sobre o futuro de sua carreira.

Mauricio Barbieri assinou com o Vasco até o fim de 2025. O treinador teve seu nome bem visto pelos representantes da 777 Partners, especialmente por conta dos dois últimos anos no RB Bragantino. Agora, o profissional trabalha junto do Departamento de Futebol para alinhar o planejamento de 2023.