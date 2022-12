Thiago Rodrigues não ficará no Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 08/12/2022 13:13

Rio - O Vasco não contará com Thiago Rodrigues em 2023. O atual vínculo do goleiro, que vai até o fim de dezembro, possui uma cláusula que estabelece um gatilho de renovação automática em caso de acesso à Série A. No entanto, em reunião nesta quarta-feira, o clube e seu empresário decidiriam em não exercê-la. As informações são do "globoesporte.com".

"Conversamos há algumas semanas e voltaríamos a falar quando o diretor executivo de futebol, Paulo Bracks, voltasse. Na conversa decidimos que o melhor para o Thiago seria buscar seu caminho em um novo clube", disse empresário e irmão do goleiro, Benjamim Rodrigues.

Peça importante do Vasco no acesso à Série A, Thiago Rodrigues queria um aumento salarial para acertar a renovação, o que não foi acordado. Por isso, ele ficará livre no mercado para assinar com outro clube em 2023.

"O Thiago fará seu futuro no ano de 2023 em um novo clube e não no Vasco. Este é o caminho que as coisas tendem a seguir após a última conversa com a diretoria do clube, representada na pessoa do Paulo Bracks. O futuro do Thiago para 2023 está em aberto, sem clube definido no momento", falou o agente.

Apesar de não ter renovado vínculo com o Vasco, Thiago Rodrigues deverá se reapresentar na próxima segunda-feira com o restante do elenco, uma vez que ele tem contrato até o final do mês.