Bissoli - Gustavo Oliveira/Atheltico

BissoliGustavo Oliveira/Atheltico

Publicado 08/12/2022 14:49

Buscando reforçar seu elenco para a disputa da temporada de 2023, o Vasco tem dois alvos que atuam no Athletico Paranaense em pauta. O clube carioca busca as contratações do lateral-direito Khellven e do atacante Guilherme Bissoli e marcou uma reunião com os staffs dos atletas para tratar das situações de ambos. A informação é do "ge".

Nomes aprovados pela 777 Partners, os dois possuem situações distintas. Bissoli não está nos planos do Furacão e o clube já aceitou negociá-lo. Logo, a reunião da diretoria do Vasco com o staff do atleta para consultar os valores envolvidos na possível transação.

Khellven, no entanto, possui uma disponibilidade bem mais complicada. Visto como um dos elementos chave do clube, o Athletico já avisou que não deseja negociar o atleta e só um bom investimento o tiraria da Arena da Baixada. Internamente, o Vasco estaria disposto a realizar um investimento considerável.

Além da dupla, outro atleta do Furacão também está em pauta no Vasco da Gama: o zagueiro Pedro Henrique, que também interessa outros clubes brasileiros. Acredita-se que seria necessário um investimento por volta de 4 milhões de euros para a compra do passe do atleta.