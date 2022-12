Yuri Lara deve deixar o Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 08/12/2022 15:32

Um dos grandes destaques do Vasco em 2022 não deve permanecer para o próximo ano. Mesmo com o contrato renovado, o volante Yuri Lara recebeu uma proposta do futebol japonês e deve deixar o Gigante da Colina nos próximos dias. A informação é do canal "Atenção, Vascaínos!".

Aos 29 anos, o vascaíno Yuri Lara viveu grandes dias com a camisa do seu clube de coração durante a Série B deste ano. No entanto, a proposta do futebol japonês é vista como excelente do ponto de vista financeiro. Yuri teve seu contrato renovado por conta de uma cláusula de renovação automática com o acesso para a Série A.

O volante já se reuniu com os seus empresários nesta quarta-feira (8), segundo o "ge", e manifestou seu interesse de aceitar a proposta. O clube já tinha sido informado pelo staff do atleta sobre a oferta japonesa e o interesse do atleta. No entanto, ainda não há uma definição concreta sobre a situação.

Um dos jogadores mais queridos pela torcida do Vasco, o "Pitbull" Yuri Lara foi um dos pilares do setor defensivo durante o ano. Ao todo, foram 40 partidas disputadas pelo clube, anotando apenas duas assistências. Ele terminou o ano como líder em desarmes entre as duas principais divisões do futebol brasileiro.