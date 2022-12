Mauricio Barbieri (esq.) e Paulo Bracks (dir) no CT Moacyr Barbosa, do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

O Vasco estava bem avançado para concluir a contratação do atacante Bissoli, que pertence ao Athletico Paranaense. No entanto, mesmo com praticamente tudo acertado, o Cruzmaltino desistiu oficialmente da contratação após o novo treinador, Mauricio Barbieri, vetar a chegada do jogador. A informação foi dada pela jornalista Monique Vilela.

A desistência Cruzmaltina, inclusive, surpreendeu ao staff do atleta e ao clube paranaense, já que as conversas estavam em estágio avançado. Agora, o atleta será negociado com outra equipe, já que não faz parte dos planos do Furacão para 2023.

Guilherme Bissoli se destacou na temporada de 2022 com a camisa do Avaí. Emprestado ao clube catarinense, o jogador de 24 anos teve bons números no Campeonato Brasileiro, marcando 14 gols, sendo o quarto colocado na lista de artilheiros da competição.

Enquanto isso, o Vasco segue ativo no mercado de transferências para a montagem de seu elenco. O clube possui acordos com os volantes Junior Urso e Patrick de Lucca, que ainda não foram anunciados. Além disso, o Gigante da Colina está em negociações avançadas para a contratação de Pedro Raul, artilheiro do Brasileirão em 2022.