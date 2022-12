Pedro Raul fez boa temporada pelo Goiás - Divulgação/Goiás F.C.

Publicado 11/12/2022 12:04

O Vasco se apresenta nesta segunda-feira (12) para dar início à pré-temporada de 2023 e segue em busca de contratações que possam chegar ainda nesta semana. E a diretoria da SAF vascaína conseguiu avançar para contar com Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasileirão pelo Goiás, e há otimismo por um acerto.



O valor desejado pelo Kashiwa Reysol, clube japonês que possui os direitos econômicos do atacante, aproximou-se do que o Vasco quer pagar. A expectativa é de que se conclua a contratação nos próximos dias, segundo o site 'ge'.



A negociação vem se arrastando há dias, mas a nova contraproposta dos japoneses agradou ao Vasco, que agora vê possibilidade de pagar. Inicialmente, o Kashiwa desejava algo em torno de R$ 18 milhões, o que a diretoria vascaína não estava disposta a desembolsar.



Enquanto não finaliza a negociação com o atacante, o Vasco já deve contar no início da pré-temporada com o volante Junior Urso, que estava no Orlando City, da MLS. Além dele, Patrick de Lucca, ex-Bahia, também já está acertado.



Há outros nomes na lista vascaína que ainda estão em negociação, como o lateral-direito Guga, do Atlético-MG, já que Khellven não será liberado pelo Athletico-PR. O atacante Diego Valoyes, do Talleres (ARG) também é alvo.