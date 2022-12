Nenê - Daniel RAMALHO/VASCO

NenêDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 11/12/2022 20:21

Nenê aceitou a proposta do Vasco e irá renovar seu contrato com o Cruzmaltino até o fim do Campeonato Carioca de 2023. O contrato será válido por quatro meses. A informação é do canal "Atenção, Vascaínos!".

Nenê, inicialmente, queria um contrato até o fim de 2023, mas foi convencido pela diretoria do Vasco a aceitar um projeto. Após o fim de contrato, o jogador sentará com a diretoria para rever sua situação e estudar sua permanência do Vasco.

Parte do projeto oferecido pelo clube ao jogador é a possibilidade de Nenê ter um cargo nas categorias de base caso opte por sua aposentadoria neste ano. No entanto, é apenas uma possibilidade que será estudada por ambas as partes.

Um dos principais jogadores do elenco na Série B, Nenê foi um dos pilares na campanha que conquistou o acesso para retornar a primeira divisão. Na temporada, disputou 45 jogos, marcando 12 gols e 11 assistências.