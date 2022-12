Zé Ricardo rasgou elogios ao técnico Mauricio Barbieri - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 11/12/2022 19:29

Rio - O Vasco da Gama anunciou, na última terça-feira (6), a contratação do técnico Mauricio Barbieri, que teve seu nome visto com bons olhos por muitos torcedores e dirigentes. A escolha por Barbieri foi aprovada, inclusive, por Zé Ricardo ex-treinador do Cruz-maltino que, em depoimento ao canal "Detetives Vascaínos" rasgou elogios ao novo técnico do Gigante da Colina.

"Conheci o Barbieri ainda no projeto Sendas/Audax-Rio há quase 10 anos atrás. Ali já vi um treinador sério e muito competente. Mais do que a sua amizade, tenho um grande respeito pelo profissional que ele é", comentou Zé Ricardo, antes de completar, destacando que confia no potencial da equipe mesmo com um treinador jovem:

"Começando o trabalho desde o início e com bom potencial de investimento, o clube tem todas as possibilidades de ter uma equipe forte, equilibrada e competitiva. A experiência de trabalhar com jovens vai fazer também muito bem para a base do Vasco", disse.

Zé Ricardo, por fim, projetou um grande 2023 para o Vasco, especialmente por conta da energia que pode ser criada entre os jogadores, a comissão técnica e a torcida.

"Achei uma grande contratação do clube e, junto dos profissionais “da casa” e a química que vem das arquibancadas, acredito em um grande ano de 2023 para o Cruzmaltino, apesar de ser apenas o primeiro desse novo ciclo", finalizou o treinador.

Zé Ricardo deixou o Vasco em junho desse ano, para acertar com o Shimizu S-Pulse, do Japão. O treinador, no entanto, acabou não conseguindo evitar que sua equipe fosse rebaixada para a segunda divisão japonesa. Nas 18 partidas em que comandou o clube, Zé Ricardo obteve apenas cinco vitórias, além de cinco empates e oito derrotas.