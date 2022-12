Andrey Santos foi um dos principais nome do Vasco em 2022 - Daniel RAMALHO/VASCO

Andrey Santos foi um dos principais nome do Vasco em 2022Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 09/12/2022 12:02

Rio - O Vasco não poderá contar com Andrey Santos e Marlon Gomes na maior parte dos jogos do Campeonato Carioca em 2023. Os jovens foram convocados para o Sul-Americano sub-20 e vão ficar com a seleção brasileira por aproximadamente 40 dias.

Andrey e Marlon vão se apresentar à Seleção no dia 5 de janeiro. A competição vai acontecer na Colômbia e terminará no dia 12 de fevereiro. Ainda assim, a dupla é aguardada na reapresentação do elenco do Vasco na próxima segunda-feira, no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa.

No entanto, a preocupação maior do Vasco é a permanência de Andrey no clube depois do torneio internacional com a Seleção. O volante de 18 anos já teve ofertas de Barcelona e Newcastle, além de estar sendo monitorado por Chelsea e PSG, segundo a imprensa europeia. E de acordo com o diretor executivo de futebol, Paulo Bracks, não há garantias de que ele ficará no time carioca.

"O Andrey é um atleta nosso, do Vasco. Temos um contrato forte com ele. Ele deve ir para o Sul-Americano sub-20. Eu não tenho como garantir o que vai acontecer. Gostaria muito que ele continuasse no nosso projeto, mas está sendo muito visado", disse Bracks, nesta semana.

Andrey virou titular no Vasco no início da Série B e protagonizou o quarteto da Colina ao lado de Marlon Gomes, Figueiredo e Eguinaldo em 2022. Nesta temporada, ele marcou oito gols e foi vice-artilheiro do time na campanha do acesso.

Além dos dois jovens, a equipe principal do Vasco irá desfalcar o time por pelo menos oito das 11 rodadas da fase de classificação do Estadual. Isso porque, além da pré-temporada no Rio de Janeiro, o Cruzmaltino viajará para os Estados Unidos, onde fará amistosos contra River Plate e Inter de Miami.