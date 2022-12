Abel Braga é o diretor técnico do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 10/12/2022 17:17

Rio - Abel Braga foi contratado pelo Vasco. para ser o novo diretor técnico. O ex-treinador terá a função de ser um elo entre a diretoria e o vestiário. Em hipótese alguma vai comandar o Cruz-Maltino na beira do campo. Essa é a primeira vez que Abelão vai ter a chance de desempenhar um trabalho neste sentido.

Para o diretor executivo, Paulo Bracks, o time precisa de um profissional deste porte no cargo para as competições que vai disputar. No caso, o Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Brasileirão. E Abel será esse mestre no vestiário.

"Quando eu fiz o convite para o Abel, ele se emocionou para me dizer o que eu não sabia que foi o clube que ele mais jogou como profissional na carreira dele. Um profissional que vai ser o elo entre a diretoria e o vestiário. E ele é um mestre no vestiário. E nós vamos precisar no ano que vem de um mestre em vestiário para as competições que vamos disputar. O Abel não será treinador do Vasco em nenhuma hipótese, ele é diretor técnico", pontuou o diretor executivo.

Vale destacar que Abel Braga já trabalhou com Paulo Bracks no passado. No entanto, as situações não eram semelhantes. Por muito pouco a dupla não foi campeã do Campeonato Brasileiro. A partir daí a relação se estreitou e o ex-técnico passou a ser um conselheiro do dirigente vascaíno.



"Trabalhei com os dois em contextos diferentes. O Abel, tive a oportunidade no Internacional. Por poucos minutos não fomos campeões brasileiros. Ele estava há mais tempo, o elenco não foi montado por mim, mas estivemos próximos de uma glória. Desde então, a gente nunca deixou de se falar, e ele é um conselheiro", revelou Bracks em coletiva.



Na próxima segunda-feira, o elenco Vasco se reapresenta no CT Moacyr Barbosa para começar os trabalhos visando 2023. O técnico Maurício Barbieri conheceu o local nesta quinta-feira junto com o diretor técnico Abel Braga.