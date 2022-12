Paulo Bracks, diretor de futebol do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 10/12/2022 20:00

Rio - Em busca de reforços para a próxima temporada, o Vasco tem a lateral-direita como uma das prioridades. O nome de Khellven, do Athletico, é o favorito, porém, outras opções vem sendo analisadas e Guga, que defende o Atlético-MG, aparece como "plano B".

O nome do jogador do Furacão foi aprovado pela 777 Partners, mas o fato do jovem, de 21 anos, ser um dos nomes mais valorizados do clube paranaense vem complicando a negociaçã. Com isso, o Cruzmaltino sondou a situação de Guga.

Guga, de 24 anos, foi revelado pelo Avaí e contratado pelo Atlético-MG em 2019. No Galo viveu bons momentos, mas depois da chegada de Mariano perdeu a condição de titular absoluto do clube mineiro.