Técnico Mauricio Barbieri tem primeiro dia de contato com os jogadores do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Técnico Mauricio Barbieri tem primeiro dia de contato com os jogadores do VascoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 12/12/2022 13:13

No primeiro dia da pré-temporada de 2023, nesta segunda-feira (12) no CT Moacyr Barbosa, o Vasco apresentou Mauricio Barbieri, que terá a missão de comandar a equipe no primeiro ano de planejamento da SAF da 777 Partners. Mesmo com início de carreira no rival Flamengo, o técnico admitiu que o Cruz-Maltino é o maior desafio até agora.



"O frio na barriga é normal. Encaro nesse momento o Vasco como o maior desafio da minha carreira. É o mais importante que tenho. Vou me dedicar e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar a reconstruir o clube", afirmou o treinador que assinou até 2024.



Em sua segunda experiência em um clube-empresa, após dois anos no RB Bragantino, Barbieri trabalha desde o dia 6, quando foi anunciado pelo Vasco, na avaliação de contratações com a diretoria. E admite que os reforços podem demorar um pouco para chegar.



"Estamos discutindo. A torcida está ansiosa, eu também. Mesmo que isso leve um pouco de tempo, temos discutido muitos nomes. A ideia é ter convicção absoluta de que, quem chegar, vai ajudar o Vasco", explicou.



Por isso, nos primeiros dias de trabalho, a ideia é implementar sua filosofia de jogo ao elenco, que será reforçado ao longo da pré-temporada. Barbieri acredita que o principal dos treinos acontecerá após as festas de fim de ano, já em janeiro de 2023.



" Nesse primeiro momento vou conversar com os jogadores, mostrar a forma como eu gosto de jogar. Na verdade estamos saindo atrás dos nossos rivais do Rio, pois todos eles têm elencos formados. Ainda buscamos as peças para montar um elenco. A ideia é construir com os jogadores como vamos jogar. Estamos destacando muito janeiro porque a ideia é que lá o elenco já esteja mais pronto, com mais nomes", avaliou o treinador, que não se incomoda com a torcida dividida por seu nome:



"Recebi muitas mensagens de carinho, apoio. Entendo que ninguém é unanimidade em lugar algum. Meu desejo é reverter as críticas que surgirem e eu faça esses torcedores mudarem de opinião".