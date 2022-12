Vina atuou pelo Ceará por três temporadas - Felipe Santos / Ceará S.C.

Vina atuou pelo Ceará por três temporadasFelipe Santos / Ceará S.C.

Na busca por reforços, o Vasco está negociando com um meia-armador para a temporada de 2023. Trata-se do meia Vinicius Vina, que está de saída do Ceará. A negociação foi confirmada pelo empresário André Cury ao jornalista Jorge Nicola.

Segundo o agente do jogador, as negociações estão em andamento entre as partes e existe a possibilidade de um acordo nos próximos dias. Para isso, o Vasco também terá que se acertar com o Ceará pela compra do passe do jogador, que tem contrato até o fim de 2024.

A permanência de Vinicius Vina no Ceará é dada como bastante improvável, quase impossível. Com salário de R$ 600 mil por mês, valor muito acima para o clube, que vai disputar a segunda divisão. Além disso, a relação entre o meia e a torcida do Vozão se deteriorou bastante durante a temporada, e não existe mais um clima favorável para sua permanência.

Titular absoluto nas três temporadas em que atuou pelo Ceará, Vinicius Vina teve uma boa temporada em números com a camisa do Vozão. Ao todo, anotou 12 gols e 5 assistências em 55 partidas disputadas.