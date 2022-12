Léo Jardim em treino do Lille - Lille/Divulgação

Léo Jardim em treino do LilleLille/Divulgação

Publicado 12/12/2022 16:03 | Atualizado 12/12/2022 16:16

Depois da confirmação da saída do goleiro Thiago Rodrigues, o Vasco mapeia o mercado em busca de novas opções para o gol. Na França, o clube encontrou um possível, mas difícil alvo: o brasileiro Léo Jardim, do Lille. A informação é do canal "Atenção Vascaínos".

Bem avaliado internamente, o clube francês não teria a intenção de liberar o goleiro nesta janela de transferências e não pretende facilitar a saída do mesmo. De acordo com o "Torcedores", ele estaria avaliado em cerca de 2,5 milhões de euros (R$11 milhões).

Revelado nas categorias de base do Grêmio, Léo Jardim ganhou notoriedade ao ser negociado com o Rio Ave, de Portugal. Em 2019, foi adquirido em definitivo pelo Lille. Aos 27 anos, ele tem contrato até junho e está nos planos para, no mínimo, até o fim da temporada de 2023.