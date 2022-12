Matheusinho era alvo do Vasco, mas vai jogar na Rússia em 2023 - Divulgação/Sampaio Corrêa

Publicado 13/12/2022 14:31

Um dos principais alvos para a posição de lateral-direito no mercado do Vasco, Matheusinho optou por jogar no exterior. O Sampaio Corrêa anunciou nesta terça-feira (12) que o jogador acertou com um clube russo da primeira divisão por empréstimo até o fim de 2023.

Em comunicado, o clube afirmou que a negociação será concluída somente no início de janeiro, quando receber o pagamento da primeira parcela do acordo com o clube, que não teve o nome revelado. Antes de selar o negócio, no entanto, Matheusinho renovou seu vínculo com o Sampaio Corrêa até o fim de 2026.

Matheusinho era um dos principais alvos do Vasco para reforçar a lateral-direita do Vasco, posição que deu muita dor de cabeça na temporada de 2022. Além do Vasco, o jogador era alvo do Internacional e Fortaleza para a próxima temporada.

Com apenas 22 anos de idade, o jovem jogador chamou a atenção durante a temporada de 2022 com a camisa do Sampaio Corrêa, sendo eleito o melhor lateral-direito da Série B e um dos pilares do time que arrancou no final da competição e quase obteve o acesso.