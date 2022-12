Alex Teixeira está devendo em seu retorno ao Vasco - Daniel Ramalho

Publicado 14/12/2022 10:30

Rio - Contratado pelo Vasco no meio da temporada, o atacante Alex Teixeira, de 32 anos, ainda não resolveu se irá permanecer ou não no clube carioca. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", a sensação no clube carioca é de que o jogador não deverá renovar o seu contrato para o ano que vem.

O clube carioca fez no fim do mês passado uma proposta para ampliar o vínculo do atacante até o fim do ano. Porém, Alex Teixeira ainda não respondeu. Essa demora fez com que o Vasco ficasse pessimista em relação a sua continuidade em São Januáiro.

Revelado pelo Vasco, Alex Teixeira voltou ao clube carioca na reta final da temporada. Apesar de ter sido titular e ter contribuído para o acesso do Cruzmaltino para a Série A, o seu rendimento acabou não sendo o esperado. Ao todo, ele entrou em campo em 15 jogos, com dois gols e uma assistência.

Com passagens pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo Jiangsu Suning, da China, e pelo Besiktas, da Turquia, Alex Teixeira tem seu futuro indefinido. O Cruzeiro seria um dos clubes interessados no futebol do atacante para 2023.