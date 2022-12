Jorge Salgado finalizou a venda de 70% das ações da Vasco SAF para a 777 Partners em 2022 - João Pedro Isidro/Vasco

Jorge Salgado finalizou a venda de 70% das ações da Vasco SAF para a 777 Partners em 2022João Pedro Isidro/Vasco

Publicado 14/12/2022 17:16

Conselheiros do Vasco protocolaram na terça-feira um documento para cobrar explicações do presidente do Vasco, Jorge Salgado, e do vice, Roberto Duque Estrada, sobre os investimentos prometidos pela 777 Partners, que possui 70% das ações da SAF vascaína.

O grupo de 14 conselheiros quer que os dois dirigentes, que fazem parte do conselho administrativo da SAF, consigam junto dela esclarecimentos como o detalhamento dos orçamentos traçados para os próximos três anos, bem como os objetivos esportivos até 2025. A informação inicial é do site 'Ge', confirmada pela reportagem.

Outro questionamento é em relação a como os conselheiros do Vasco poderão acompanhar se os termos do contrato estão sendo cumpridos ou não.

No documento protocolado na diretoria do clube, há a lembrança das promessas do sócio da 777 Partners, Josh Wander, de que o Vasco teria orçamento do rival Flamengo. Até o momento, nenhum jogador foi anunciado como contratação e apenas o técnico Mauricio Barbieri foi a novidade para 2023.



Um dos que era quase certo, Junior Urso não virá mais, após falta de acordo com alguns pontos no contrato.



No último dia 2, tanto Salgado quanto Duque Estrada participaram da primeira vez de reunião do Conselho Diretor da SAF do Vasco.