Ricardo Sá PintoDaniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 15/12/2022 19:51

De volta à Série A, o Vasco conseguiu o acesso após a queda em 2020. Naquele ano, o clube foi comandado, por alguns meses, pelo português Ricardo Sá Pinto. Felippe Bastos, ex-meia do Cruzmaltino, relembrou uma discussão com o técnico e o período afastado na equipe.



"Teve um jogo da Sul-Americana que ele me cortou alegando que eu estava com covid-19, mas eu não estava. No dia seguinte, a gente discutiu no CT, eu contei para o presidente, que preferiu ficar com ele. Aí eu fiquei oito meses afastado", disse Felippe, no 'Charla Podcast':

"Não chegou às vias de fato, mas foi sério. Lá na frente, deu no que deu (Vasco rebaixado). O Vasco caiu esse ano pela gestão, por decisão errada, mas muito pelo Ricardo Sá Pinto também. O Vasco quase não pontuou com ele naquele Brasileirão", completou o ex-jogador do Vasco.



Naquela temporada, o Vasco começou o ano com Ramon Menezes, mas demitiu o brasileiro para contratar Ricardo Sá Pinto. Na reta final do ano, o Cruzmaltino trocou o europeu por Vanderlei Luxemburgo, que não conseguiu evitar a queda da equipe carioca.