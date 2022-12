Pedro Raul é o novo reforço do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Pedro Raul é o novo reforço do VascoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 16/12/2022 09:29 | Atualizado 16/12/2022 11:12

Pedro Raul é o primeiro reforço do Vasco para 2023



https://t.co/NwFABcKzKT



: Daniel Ramalho | #VascoDaGama pic.twitter.com/jLd86RubGW — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 16, 2022

Rio - Pedro Raul, enfim, é jogador do Vasco. O atacante, vice-artilheiro do último Brasileirão com a camisa do Goiás, assinou com o time carioca até o fim de 2025 e é aguardado para iniciar os trabalhos no CT Moacyr Barbosa já nesta sexta-feira. O anúncio foi feito pelo Cruzmaltino em suas redes sociais.