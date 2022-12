Patrick, meia do São Paulo - Divulgação

Publicado 17/12/2022 15:17

De olho em reforços para a temporada de 2023, o Vasco sondou a situação do meia Patrick, do São Paulo. A informação foi divulgada inicialmente pela página ‘Gigante plus’ e confirmada pelo iG Esporte.



Outro clube que também demonstrou interesse recentemente no jogador de 30 anos foi o Atlético-MG. Até o momento, nenhuma proposta foi formalizada.

O meia de 30 anos foi um dos destaques da equipe na temporada e tem contrato válido até dezembro do ano que vem. Ele atuou em 55 jogos, marcou nove gols e distribuiu oito assistência.

Patrick terá concorrência para a posição na próxima temporada. Neste sábado (17), o São Paulo anunciou a contratação do meia Wellington Rato, do Atlético-GO. O 'Pantera negra' está nos planos do Tricolor do Morumbi para 2023, mas tem recebido sondagens nas últimas semanas, fato que deixa o time paulista em atenção.