Pedro Raul é o novo reforço do VascoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 17/12/2022 14:35

Artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2022, Pedro Raul é o novo camisa 9 do Vasco. Depois de semanas de negociações, a primeira contratação foi concretizada e acabou com a ansiedade da torcida Cruzmaltina com o anúncio, feito na última sexta-feira (16).

Em entrevista exclusiva à "VascoTV", Pedro Raul falou pela primeira vez sobre sua chegada ao Gigante da Colina. O camisa 9 afirmou estar muito feliz com o acerto e empolgado com o novo momento que o clube está vivendo.

"Estou muito feliz, empolgado com esse novo momento que o clube está vivendo. Quero muito fazer parte disso. Ajudar com que o Vasco volte a viver os momentos que ficaram marcados na história", afirmou.

O artilheiro afirmou que, entre todos os interessados em contar com seus serviços para 2023, o Vasco sempre foi a sua prioridade. Além disso, ele confessou que está realizando um sonho.

"É a sensação de que um sonho está se realizando. O Vasco foi sempre a minha primeira opção, desde quando fiquei sabendo do interesse. Eu já tive uma situação de poder vir no passado. Não deu certo. Quando surgiu novamente a oportunidade, falei com os meus empresários e deixei bem claro que era a minha opção", explicou.

Após garantir o status de ser o artilheiro do Brasileirão 2022, Pedro Raul chega ao Vasco como a grande esperança de encerrar o problema no ataque com a falta de uma referência desde a saída de Germán Cano. No entanto, ele lida com a pressão naturalmente e avisa que quer ser campeão, honrando seus grandes ídolos.

"Eu lido com muita naturalidade (com a pressão). Sei que, na minha posição, a torcida espera gols. Vou me dedicar ao máximo como sempre fiz. Sei que já passaram excelentes atacantes aqui. Meus ídolos jogaram no Vasco: Romário, Edmundo, Dinamite... Então espero poder ajudar com bastante gols. Quero ser campeão no Vasco, e vou trabalhar para que isso possa se tornar realidade", concluiu.