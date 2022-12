Lucas Piton é alvo do Vasco para 2023 - Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Publicado 17/12/2022 22:15

O Vasco está interessado na contratação do jovem Lucas Piton, lateral-esquerdo do Corinthians. O clube, inclusive, já entrou em contato e iniciou as negociações com o empresário do atleta Gilvan Costa. A informação é do "LANCE!".

De acordo com a reportagem, a conversa inicial entre o departamento de futebol e Gilvan Costa foi considerada positiva, e o Vasco deve formalizar uma oferta já nos próximos dias ao Corinthians.

A briga por Lucas Piton, no entanto, não parece ser fácil, já que o lateral atrai interesse de outros clubes da Série A. O Vasco pode ter um trunfo importante nessa negociação: a boa relação com Gilvan Costa, que também agencia a carreira de Nenê, que renovou seu contrato recentemente com o clube.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Lucas Piton disputou 52 jogos na temporada, anotando um gol e quatro assistências com a camisa do clube paulista. Ele tem contrato com o clube até dezembro de 2024.