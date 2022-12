Vasco anuncia parceria com a Outlier FC - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Vasco anuncia parceria com a Outlier FCFoto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 18/12/2022 12:01

Rio - O Vasco anunciou, neste domingo, a parceria com a Outlier FC, empresa que acompanha o desenvolvimento individual de jogadores e análise tática. Além disso, ela vai auxiliar na organização de processos e na estruturação do banco de dados do clube.

Atualmente, o Vasco tem quatro analistas de mercado, Witor Bastos, Ricardo Coelho, Saulo Matos e Rafael Barros. Apesar desses profissionais, a parceria com a Outlier FC chega para otimizar os processos da pasta. A empresa foi fundada em 2020 e tem atuação em 15 países diferentes.

"Importante ampliação da nossa rede de observação de atletas, alcançando países e ligas variadas, e, sobretudo, de análise pormenorizada dos jogadores-alvo. É uma parceria que eleva a qualidade do nosso trabalho e nos permite ter maior convicção nos movimentos de mercado", disse o diretor esportivo do Vasco, Paulo Bracks.

Desde que os investidores da 777 Partners assumiram a Sociedade Anônima do Vasco (SAF), o processo de análise e contratações do clube passou por mudanças. Hoje, o grupo norte-americano auxilia o Cruzmaltino no mapeamento e há uma troca com profissionais de outros times geridos pela empresa.

"É um novo momento, uma nova estrutura, estamos dando o salto de qualidade necessário. Temos uma reunião periódica de cooperação entre todos os scouts da 777 Partners que tem sido muito importante. O compartilhamento de métodos e processos, junto ao alinhamento das ideias, são essenciais para o desenvolvimento do trabalho", explicou head scout do Vasco, Witor Bastos.

"É muito importante nessa nova fase do Vasco termos um maior alcance de acompanhamento e monitoramento no mercado, e a Outlier vai nos ajudar muito nisso. Temos feitos algumas reuniões de alinhamento e tem sido bastante produtivo. São mais mercados que serão acompanhados com maior profundidade e mais celeridade na entrega das demandas", completou Witor.

Os reforços anunciados do Vasco para a próxima temporada, até o momento, são o volante De Lucca e o atacante Pedro Raul. O diretor esportivo Paulo Bracks é quem comanda o processo de contratações, mas conta com o auxílio dos analistas, do treinador Maurício Barbieri e do diretor técnico Abel Braga.