Pedro Raul é a primeira contratação do Vasco para 2023 - Daniel RAMALHO/VASCO

Pedro Raul é a primeira contratação do Vasco para 2023Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 19/12/2022 13:35

Primeira contratação para a temporada 2023, Pedro Raul vestiu a camisa 9 do Vasco durante a sua apresentação, nesta segunda-feira (19), e já avisou que tem objetivos traçados pelo novo clube. O principal deles é se destacar para chegar à seleção brasileira.

"Escolhi o Vasco pelo tamanho do clube. Quando recebi a ligação do Paulo Bracks (diretor de futebol da SAF do Vasco), deixei claro aos meus empresários que era o que eu queria. Tenho o objetivo claro de chegar à Seleção e vou trabalhar muito para isso. Todo clube do tamanho do Vasco tem que ter jogadores convocados. Tem que buscar esse perfil, é possível e vou dar minha vida. Não nego que é meu principal objetivo. Sei que tenho que render em campo, fazer meus gols e trabalhar muito", afirmou.



Mas essa meta não é a única. Elogiado por Tïte, o atacante de 26 anos chamou a atenção ao fazer 26 gols em 2022 pelo Goiás e ser o vice-artilheiro do Brasileirão ao marcar 19 vezes. De volta a um grande clube após passagens por Botafogo e Palmeiras, Pedro Raul quer fazer uma temporada ainda melhor em 2023



"Vou ajudar do Vasco a se restabelecer, é uma oportunidade de trabalhar para fazer história. É um clube gigante, tem que disputar grandes coisas. Quero ser melhor do que fui em 2022. Repetir o bom desempenho, dar sequência e assim conseguir esses números", afirmou o atacante, complementando:



"O camisa 9 é a referência das equipes, o jogador que fica mais perto do objetivo de todo time, que é o gol. Acredito que estou pronto para assumir esse desafio. Vou trabalhar muito todos os dias para estar à altura de ser o camisa 9 do Vasco".



Conhecedor do sucesso de artilheiros no Vasco, como Roberto Dinamite, Edmundo e Romário, Pedro Raul terá tempo para fazer história, como ele disse querer. Afinal, assinou contrato até 2025 após o clube pagar 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões).



"Vamos passar por um momento de volta para a Série A, uma competição muito difícil. Acho que vai ser a mais difícil de todas, porque os clubes estão se reestruturando fora de campo. Principal objetivo do Vasco, para mim, é fazer um ano tranquilo e, ao longo da temporada, buscar coisas maiores. Acho que é possível", completou o novo camisa 9.