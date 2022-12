Luca Orellano está na mira do Vasco para 2023 - Divulgação

Luca Orellano está na mira do Vasco para 2023Divulgação

Publicado 20/12/2022 14:41

Rio - Após anunciar a contratação do volante Patrick de Lucca e do atacante Pedro Raul, o Vasco da Gama iniciou negociações com o meia-atacante Luca Orellano, do Vélez Sarsfield, da Argentina. A informação é do jornalista César Luis Merlo.

As conversas entre o Cruz-maltino e a equipe argentina ainda estão nas fases iniciais. O jogador, de 22 anos, é um dos principais nomes do Vélez, e possui contrato válido até o fim de 2023. A multa rescisória do meia é de cerca de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 44 milhões, na cotação atual).

Em contato com a emissora "ESPN", Christian Bassedas, diretor esportivo do Vélez Sarsfield, confirmou que houve um contato do Vasco pelo jogador, mas não deu detalhes da negociação: "Existe uma ligação entre os clubes e eles estão conversando sobre essa possibilidade".

Atual camisa 10 do Vélez, Luca Orellano é cria da base do clube, e subiu ao profissional em 2019. Nesta temporada, o jogador disputou 50 jogos, marcou quatro gols e deu sete assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 60 minutos em campo por partida disputada.