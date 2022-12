Robert Morales, atacante do Cerro Porteño, é um nome forte na pauta do Vasco para 2023 - Cerro Porteño/Divulgação

Publicado 20/12/2022 18:09

Um dos principais alvos do Vasco para a próxima temporada, o atacante paraguaio Robert Morales, do Cerro Porteño, é um dos principais prospectos do futebol nacional no momento e está atraindo interesse de diversos clubes brasileiros, mas seu amor pelo Rio de Janeiro pode ser decisivo na negociação, conforme apurado pelo O Dia.

Morales é considerado como um dos principais jogadores do Cerro Porteño e também deve passar a ser titular no próximo ciclo da Seleção Paraguaia após a Copa do Mundo. Hoje, o desejo do jovem atacante é atuar no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, já que passou as férias no fim de 2021 e se apaixonou pela cidade.

A negociação, no entanto, não é fácil. A concorrência ao interesse do Vasco também é grande, já que Botafogo e mais três clubes brasileiros, que não tiveram seus nomes revelados, demonstraram interesse nos últimos dias em contar com o atleta para 2023. Até o momento, não há nenhuma negociação mais avançada.

O atleta de 23 anos sofreu uma grave lesão no início do ano e não entra em campo desde março, mas já retornou aos treinos nesta semana e, conforme apurado, está totalmente recuperado e apto para atuar no início do ano. Morales atuou em sete partidas em 2022 e anotou oito gols, além de marcar em sua estreia pelo Paraguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em março.