Philipe Coutinho e Douglas Luiz, crias da base do Vasco e companheiros de equipe no Aston VillaDivulgação/Aston Villa

Publicado 20/12/2022 19:08

Rio - Cria da base do Vasco da Gama, Douglas Luiz animou os torcedores do Cruz-maltino, nesta terça-feira (20). Em uma rede social, o jogador do Aston Villa compartilhou uma foto ao lado de Philippe Coutinho, e afirmou que a dupla voltará ao Gigante da Colina em breve.

"Vem tranquilo Vascão, já já estamos voltando", afirmou o jogador.

Vem tranquilo Vascão, já já estamos voltando https://t.co/tHijpojWs3 — Douglas Luiz (@dgoficial) December 20, 2022 Tanto Philippe Coutinho quanto Douglas Luiz possuem contrato com o Aston Villa até o fim da temporada europeia de 2026. O ex-jogador do Barcelona, no entanto, não vem sendo tão aproveitado no clube inglês, e pode estar de saída em breve. Recentemente, Coutinho foi alvo do Flamengo e do Corinthians.

O Aston Villa volta a campo na próxima segunda-feira (26), para enfrentar o Liverpool, às 14h30 (horário de Brasília), no Villa Park, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês.