Publicado 21/12/2022 15:04

Rio - O Vasco fez uma oferta ao Palmeiras pela contratação do meio-campista Gabriel Menino, do Palmeiras. O Cruzmaltino manifestou interesse em comprar parte dos direitos econômicos do jogador de 22 anos, que pertencem 80% ao Verdão e os outros 20% ao Guarani. A informação é do site "GE".

Apesar do interesse cruzmaltino, a proposta foi recusada pelo Palmeiras. O time paulista não se empolgou com a oferta e vê no jogador potencial para conseguir uma venda maior no futuro. Os valores oferecidos pelo Vasco não foram revelados.

De acordo com o portal, Menino recebeu sondagens de outros dois clubes brasileiros e ofertas da Itália e da Rússia. No entanto, o Palmeiras entende que não seria vantajoso se desfazer neste momento do jogador, que teve um bom final de temporada.

Ao longo de 2022, Gabriel Menino entrou em campo 45 vezes, marcando dois gols e dando duas assistências. O jogador foi utilizado tanto no meio-campo quanto na lateral-direita.