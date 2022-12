Lucas Piton é alvo do Vasco para 2023 - Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Publicado 21/12/2022 17:33

Rio - Perto de fechar a contratação do lateral-esquerdo Lucas Piton, do Corinthians, o Vasco já definiu quanto pagará para ter o jogador. De acordo com o site "GE", a proposta feita pelo Cruzmaltino ao clube paulista foi de 3 milhões de euros (R$ 16,5 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atleta.

As partes já se acertaram e ajustam os últimos detalhes para selar o acordo. Nos próximos dias, Piton virá ao Rio para realizar exames médicos e assinar contrato com o time de São Januário. O Corinthians manterá 40% dos direitos econômicos do jogador.

A expectativa é de que Lucas Piton chegue para assumir a titularidade na lateral esquerda do Vasco. Atualmente, Maurício Barbieri conta com Riquelme, que se recupera de cirurgia no joelho, Paulo Victor e o veterano Edimar para a posição.



Até o momento, o único reforço oficializado pelo Vasco para 2023 foi o atacante Pedro Raul, que se destacou no Brasileirão pelo Goiás. Nas próximas horas, o zagueiro Léo, comprado junto ao São Paulo, deve ser anunciado.