Andrey está próximo de se tornar jogador do Chelsea - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Andrey está próximo de se tornar jogador do ChelseaDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 21/12/2022 15:22 | Atualizado 21/12/2022 15:27

Rio - Uma das principais joias do Vasco da Gama, o volante Andrey Santos está próximo de ser jogador do Chelsea, da Inglaterra. O jogador é aguardado para realizar exames médicos e assinar o contrato com o clube londrino. Os valores da negociação já foram acertados entre os clubes, mas foram mantidos em sigilo. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa.

Em setembro, o Vasco renovou o contrato de Andrey até o fim de 2027, e estipulou uma multa rescisória em cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 276 milhões, na cotação atual). Além do Chelsea, o Barcelona, da Espanha, o Newcastle, da Inglaterra, e até mesmo o Flamengo demonstraram interesse na contratação do jogador de 18 anos.

Cria da base do Vasco, Andrey Santos subiu ao profissional em janeiro deste ano. Nesta temporada, o volante participou de 36 jogos e marcou oito gols, obtendo, ainda, uma média de 80 minutos em campo por partida disputada.