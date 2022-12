Léo Pelé assinou com o Vasco até o fim de 2025 - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Léo Pelé assinou com o Vasco até o fim de 2025Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 21/12/2022 19:20

Rio - O Vasco da Gama anunciou, no começo da noite desta quarta-feira (21), a contratação do zagueiro Léo Pelé. O jogador, que estava no São Paulo, assinou com o Cruz-maltino até o fim de 2025.

Vasco acerta a contratação do zagueiro Léo, terceiro reforço para temporada 2023.



https://t.co/1iR3kTn9LJ#VascoDaGama pic.twitter.com/jgxZnsjct5 — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 21, 2022 Leo Pelé, inclusive, conheceu seus companheiros nesta quarta, e participou das atividades comandadas por Mauricio Barbieri no CT Moacyr Barbosa. Leo Pelé, inclusive, conheceu seus companheiros nesta quarta, e participou das atividades comandadas por Mauricio Barbieri no CT Moacyr Barbosa.

Cria da base do Fluminense, Léo Pelé chega ao quinto clube de sua carreira. Além do clube das Laranjeiras, o jogador também passou pelo Londrina, pelo Bahia e pelo São Paulo. Na última temporada, o defensor atuou em 58 partidas com a camisa do Tricolor Paulista.