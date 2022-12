Luca Orellano está na mira do Vasco para 2023 - Divulgação

Publicado 23/12/2022 13:13

Depois de chegar a um acordo com o Vélez Sarsfield pela contratação de Luca Orellano, o Vasco tenta se acertar com o lado do jogador. Dessa forma, o CEO do Cruz-Maltino, Luiz Mello, foi a Buenos Aires, capital da Argentina, para tentar concluir a negociação. A informação foi dada primeiro pelo "ge".



Vale lembrar que Luiz Mello já se reuniu com o atleta e seus representantes. Uma foto do encontro em um restaurante, inclusive, circula nas redes sociais.

Luca Orellano tem apenas 22 anos e é cria da base do Vélez. Apesar da pouca idade, é titular absoluto e um dos principais jogadores da equipe. Em 2022, ele marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências nos 50 jogos que disputou.

A NEGOCIAÇÃO

Internamente, como noticiou a Coluna do Venê , a negociação é tratada como "muito difícil. Entre os clubes já há um princípio de acordo em relação aos valores: o Vasco pagará 4 milhões de dólares (pouco mais de R$ 20,5 milhões na cotação atual). O entrave vem justamente dos representantes do jogador e do próprio atleta.

Ainda de acordo com a coluna, o Cruz-Maltino tem a informação de que um clube da Europa também fez uma proposta para ter Orellano. O Vélez optou pela oferta do Vasco por ter um valor maior. O lado do jogador, por sua vez, prefere a proposta do time do Velho Continente.

As negociações seguem, e o clube carioca irá até o limite para contar com o atleta.