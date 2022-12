Edmunto lamentou a venda de Andrey Santos ao Chelsea - Reprodução/VascoTV

Publicado 23/12/2022 13:05

Rio - O Vasco da Gama encaminhou a venda do volante Andrey Santos ao Chelsea , da Inglaterra. Um dos maiores ídolos do Cruz-maltino, Edmundo comentou, na última quinta-feira (22), sobre a negociação do jogador, e destacou não estar feliz com a transferência.

"O ideal era que permanecesse, mas existe interesses do atleta, do empresário, e a gente não sabe os acordos que foram feitos na renovação. Não é o que esperávamos porque a maior contratação seria a permanência do Andrey, mas não sabemos quais os interesses do jogador, ser vendido para um clube da Inglaterra, ganhar um salário, ter metas, tudo isso é o sonho de um atleta. Isso vai acrescentar muito, então acaba sendo inevitável", disse, antes de completar:

"A gente não tem como dizer se o valor é pouco, bom, muito. O grande problema é que você perde seu melhor jogador. É um problema técnico. Com esse dinheiro não se vai ao mercado e contrata um Neymar. Não se faz um time. É apenas um dinheiro para pagar as despesas que terão em 2023. Fico preocupado com a montagem do time, que é o mais importante, é um pilar, mas ninguém é insubstituível, jogadores passam e a instituição fica. É isso que precisa estar forte. Feliz eu não estou", finalizou Edmundo.

Cria da base do Vasco, Andrey Santos subiu ao profissional em janeiro deste ano. Nesta temporada, o volante participou de 36 jogos e marcou oito gols, obtendo, ainda, uma média de 80 minutos em campo por partida disputada.